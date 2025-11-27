Brasil crea menos empleos formales de lo esperado en octubre

BRASILIA, 27 nov (Reuters) - La economía brasileña creó 85.147 empleos formales netos en octubre, mostraron el jueves datos del Ministerio de Trabajo, menos que los 105.000 esperados por economistas en un sondeo de Reuters.

Fue la creación neta de empleo formal mensual más baja desde marzo, y la menor para cualquier octubre desde que la metodología del indicador cambió en 2020, mostraron los datos ajustados.

De enero a octubre se crearon 1.800.650 empleos netos, frente a los 2.126.843 del mismo periodo del año anterior, según los datos ajustados. (Reportaje de Victor Borges en Brasilia; Redacción de Andre Romani. Edición en español de Javier López de Lérida)