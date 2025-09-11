Brasil: Cristina Chamorro, nueva vicepresidenta de la Unión Mundial de Ciegos

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La directora ejecutiva de Recursos Generales y Sostenibilidad de la ONCE, Cristina Chamorro, ha sido elegida vicepresidenta primera de la Unión Mundial del Ciegos (UMC) en la XI Asamblea General de la UMC celebrada durante la Cumbre Mundial de la Ceguera en São Paulo (Brasil). Según ha informado este jueves la ONCE, bajo el lema 'Un mundo frágil, un movimiento inquebrantable: juntos hacia la inclusión', la Cumbre Mundial tuvo lugar entre los días 1 y 5 de septiembre, y reunió a expertos, organizaciones y líderes de la discapacidad visual. La ONCE ha destacado que el encuentro contó con sesiones dinámicas, exposición de tecnología y debates internacional para analizar y proponer soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en el mundo.

En su discurso en la Asamblea, Cristina Chamorro marcó las líneas estratégicas para la nueva etapa, basada en tres compromisos: la participación activa de las personas ciegas en toma de decisiones; la influencia y la incidencia pública para participar en políticas globales de discapacidad; y la innovación, dirigida a mejorar la vida y las capacidades de estas personas.

"Juntos podemos construir una UMC fuerte, cohesionada y verdaderamente representativa que empodere a las personas ciegas y con baja visión en todo el mundo", destaca Chamorro.