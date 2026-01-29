Brasil cumple objetivo fiscal para 2025 tras deducciones, pese al aumento del déficit general

BRASILIA, 29 ene (Reuters) -

El Gobierno central de Brasil informó de un déficit primario mayor en 2025 en comparación con el año anterior, pero aún así cumplió su objetivo fiscal gracias a las exclusiones permitidas por la ley, según datos del Tesoro publicados el jueves.

Las exclusiones, relacionadas en gran medida con una parte de los pagos anuales del Gobierno ordenados por los tribunales, impiden que se contabilice un volumen significativo de gastos a efectos de cumplimiento.

El Gobierno central cerró 2025 con un déficit primario de 61.700 millones de reales (US$11.880 millones), equivalente al 0,48% del Producto Interno Bruto, lo que supone un aumento real del 32,3% con respecto al déficit del año anterior.

Sin embargo, el Gobierno pudo excluir 48.700 millones de reales del cálculo del objetivo fiscal.

Tras esas deducciones, el resultado primario fue un déficit de 13.000 millones de reales, es decir, el 0,1% del PIB, dentro del objetivo de un resultado equilibrado para el año, que permite una banda de tolerancia del 0,25% del PIB en ambos sentidos.

Aun así, lo que importa para la presión sobre las cuentas públicas es el resultado total, sin descuentos, que se suma al aumento de la deuda de la mayor economía de América Latina.

Solo en diciembre, el Gobierno registró un superávit primario de 22.100 millones de reales, un 12% menos en términos reales que en el mismo mes de 2024.

(1 dólar = 5,1937 reales)

(Reporte de Marcela Ayres; editado en español por Carlos Serrano)