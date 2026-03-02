Brasil: Davide Ancelotti vuelve al cuerpo técnico de la "canarinha"

Ancelotti júnior, de 36 años, se reintegrará al cuerpo técnico de la "canarinha" en los amistosos que Brasil jugará este mes en Estados Unidos, que este año organizará el Mundial con Canadá y México.

Brasil enfrentará el jueves 26 a Francia en Boston, Massachusetts, y cinco días después se medirá con Croacia en Orlando, Florida.

Davide Ancelotti dejó su puesto como asistente de su padre en julio pasado para convertirse en el DT del Botafogo, una experiencia que culminó a mediados de diciembre con un sexto puesto en el Brasileirao que le valió una plaza en la ronda preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Luego de una corta carrera como futbolista, que incluyó pasos por Milan y Borgomanero, inició su carrera como entrenador y se sumó al cuerpo técnico de su padre, a quien asistió en Napoli, Bayern Múnich y Real Madrid (2021-2025).

Brasil, cuyo quinto y por ahora último título mundial se remonta a Corea-Japón 2002, jugará contra Marruecos (13 de junio), Haití (seis días después) y Escocia (el miércoles 24 de ese mes) en el Grupo C del Mundial 2026. (ANSA).