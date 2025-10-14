LA NACION

Brasil de Ancelotti cae 3-2 ante Japón en amistoso rumbo al Mundial de 2026
Brasil de Ancelotti cae 3-2 ante Japón en amistoso rumbo al Mundial de 2026

El pentacampeón mundial Brasil perdió por primera vez ante Japón, 3-2, en un amistoso disputado este martes en Tokio.

La Seleção del italiano Carlo Ancelotti llegó al descanso con ventaja de 2-0, pero los anfitriones remontaron con goles de Takumi Minamino en el minuto 52, Keito Nakamura en el 62 y Ayase Ueda en el 71.

Paulo Henrique, en el 26, y Gabriel Martinelli, en el 32, habían anotado por la Canarina, que venía de aplastar 5-0 el viernes a Corea del Sur en un amistoso en Seúl.

Hasta el encuentro de este martes, Brasil había jugado 13 partidos contra Japón, con 11 victorias y dos empates.

