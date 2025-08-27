Brasil: Decisión sobre la liberación de Zambelli, en 48 horas
Abogado de la diputada: no hay riesgo de fuga.
- 1 minuto de lectura'
Según el abogado Fabio Pagnozzi, los jueces han mostrado comprensión por los hechos presentados y han reconocido que la diputada no representa un riesgo de fuga, especialmente porque eligió Italia para enfrentar el proceso judicial en su contra.
Los magistrados han solicitado más tiempo para decidir si Zambelli quedará en libertad para continuar con el proceso de extradición o permanecerá en la prisión de Rebibbia, a las afueras de Roma.
Se espera una decisión en un plazo de 24 a 48 horas.
Zambelli, objeto de una orden de arresto internacional, viajó a Italia, su país de origen, en junio para eludir una condena de 10 años de prisión en Brasil por piratear los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
Este delito se cometió junto con el hacker Walter Delgatti Neto, quien confesó la acción y fue condenado a ocho años y tres meses de prisión. (ANSA).
