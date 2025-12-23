Brasil: Defensa de Bolsonaro pide internarlo para operación

En el documento, los abogados explican que la solicitud se basa en las recomendaciones médicas y en el informe pericial realizado por la Policía Federal, que confirmó la necesidad de la operación.

La defensa solicita que Bolsonaro sea ingresado en el Hospital DF Star para realizar pruebas preparatorias y que el procedimiento se realice dentro del plazo establecido por los médicos.

Tras la presentación de la solicitud, la Fiscalía General de la República tiene 24 horas para emitir su dictamen. La decisión final la tomará el juez que conoce del caso, Alexandre de Moraes, quien ya autorizó la cirugía en días recientes, pero rechazó la solicitud de la defensa de arresto domiciliario.

El examen médico, realizado por el Instituto Nacional de Criminalística de la Policía Federal, diagnosticó a Bolsonaro una hernia inguinal bilateral, con un empeoramiento progresivo de su estado clínico.

Según los expertos, la progresión de la enfermedad está relacionada con el aumento de la presión abdominal, atribuido a episodios de hipo y tos crónica. (ANSA).