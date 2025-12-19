Brasil define fechas para amistosos ante Francia y Croacia en marzo en EE. UU.

La selección de Brasil informó este viernes que disputará sendos amistosos ante Francia y Croacia el 26 y 31 de marzo en Boston y Orlando, respectivamente, como parte de su preparación al Mundial de 2026 en Norteamérica.

"Tuvimos rivales de Asia, de las escuelas africanas y buscamos equipos europeos que pudieran imponernos dificultades y desafiar la selección como lo hicieron los demás", señaló Rodrigo Caetano, coordinador de las selecciones masculinas de la Confederación Brasileña de Fútbol, en un comunicado.

La Canarinha enfrentó en los últimos meses en amistosos a las selecciones de Corea del Sur (5-0), Japón (2-3), Senegal (2-0) y Túnez (1-1).

Los horarios de los juegos en Estados Unidos aún están por definir.

Los pentacampeones accedieron al Mundial a pesar de un desempeño mediocre en la eliminatoria sudamericana, en la que acabaron en el quinto puesto de la tabla de clasificación.

El experimentado DT italiano Carlo Ancelotti llegó al banquillo en junio con la misión de recuperar el fútbol vistoso de los brasileños y preparar el equipo para el Mundial que se disputará a mediados de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México.

Desde entonces tiene un registro de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Brasil comparte el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití.