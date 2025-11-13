Brasil.- Delegación del Gobierno traslada su máxima colaboración al renovado Cuerpo Consular de Santander

SANTANDER, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado la "máxima colaboración" de la Delegación y del Gobierno de España al Cuerpo Consular de Santander, que recientemente ha renovado su estructura y cuenta con el cónsul de Malta, Román Villaescusa, como decano y con la cónsul de Brasil, Carmen Ealo de Sá, como vicedecana.

Acompañado por el secretario general de la Delegación, Santiago García, Casares ha mantenido este jueves su primer encuentro con el citado Cuerpo Consular.

Así, ha recibido en la Delegación del Gobierno a los seis de los ocho cónsules: Román Villaescusa (Malta), Carmen Ealo de Sá (Brasil), Rafael Bustamante Losada (Ecuador), Ana Belén Gutiérrez (Lituania), Sancho Michell (Rumanía) y Arturo José González Mota (Ucrania).

También son cónsules en la capital cántabra Luis del Río Diestro (Chile), Rodolfo Maza-Madrazo Pereda (Dinamarca).

Además de trasladar la "máxima colaboración" de la institución y el Gobierno de España, el delegado también les ha tendido la mano para "ayudar a dar visibilidad" al trabajo que desarrolla el Cuerpo Consular de Santander y sus miembros.

Ha destacado la "labor altruista y desinteresada" que ejercen los cónsules honorarios y por la que les ha agradecido su "vocación de servicio público".

Por su parte, el decano del Cuerpo Consular ha agradecido a Casares que sea la primera autoridad regional que les recibe desde que se ha renovado la estructura de representación del cuerpo en el que, a partir de ahora, "se funcionará como órgano colegiado en el que todos vamos a tener voz".

"Queremos que el Cuerpo Consular de Santander sea más participativo y tenga mayor representación en la vida institucional y social de Cantabria", ha señalado Villaescusa, que ha adelantado al delegado que todos los integrantes de este colectivo van a trabajar juntos para tener más visibilidad.

Por ello, trabajan ya en un programa para realizar actividades, en una exposición y en la realización de un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que pueda reunir a todos los cónsules de España y a la Escuela Diplomática.