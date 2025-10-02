Brasil "deplora" interceptación israelí de flotilla humanitaria con ayuda a Gaza
Brasil condenó este miércoles la interceptación militar israelí de barcos que transportaban ayuda humanitaria a Gaza, en los que viajaban ciudadanos brasileños, entre ellos una diputada.
La operación naval detuvo barcos de la flotilla Global Sumud cuando navegaba en aguas internacionales del Mediterráneo.
La flotilla había zarpado de Barcelona a inicios de septiembre con centenares de activistas propalestinos de más de 40 países.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva "deplora la acción militar del gobierno de Israel, que viola derechos y pone en riesgo la integridad física de manifestantes en acción pacífica", según un comunicado de la cancillería.
"Pasa a ser responsabilidad de Israel la seguridad de las personas detenidas", afirmó.
Previamente, el canciller Mauro Vieira dijo que Brasil había manifestado "directamente" a Israel su preocupación por los 15 brasileños que viajaban a bordo de la flotilla, entre ellos la diputada Luizianne Lins.
Brasilia enfatizó que la flotilla tenía carácter pacífico y reivindicó la libertad de navegación en aguas internacionales.
Además, exigió el levantamiento inmediato de todas las restricciones israelíes al ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.
Las embarcaciones fueron interceptadas frente a la costa egipcia cuando se acercaban a la Franja de Gaza, donde Israel lleva a cabo una ofensiva en represalia por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.
