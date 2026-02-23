Brasil deroga decreto sobre ríos amazónicos tras protestas indígenas

El gobierno de Brasil anunció este lunes la revocación de un decreto que preveía la expansión de puertos en ríos amazónicos para el transporte de granos, tras semanas de protestas indígenas, incluida la ocupación de una terminal de Cargill.

La derogación del decreto era una exigencia de manifestantes que acampaban desde hace más de un mes frente a la entrada de la terminal de este gigante agroindustrial estadounidense en la ciudad de Santarém, en el estado de Pará (norte).

Las protestas continuaron a pesar de que hace dos semanas el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció la suspensión del dragado en el río Tapajós, un afluente del Amazonas.

"Hoy se firmó la decisión para revocar el decreto", dijo el ministro de la secretaría general, Guilherme Boulos, en rueda de prensa en Brasilia tras reunirse con representantes indígenas.

"Este gobierno lleva la escucha incluso al punto de retroceder en una decisión propia por comprender la posición de esos pueblos", agregó.

Las comunidades indígenas brasileñas se oponen a la expansión portuaria y, en particular, al dragado de ríos, a los que consideran vitales para su modo de vida.