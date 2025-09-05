Brasil derrota 3-0 a un Chile ya eliminado del Mundial y último en la tabla

SANTIAGO, 4 sep (Reuters) - La selección brasileña de fútbol goleó la noche del jueves por 3-0 a un eliminado Chile, en un partido por la penúltima fecha de las eliminatorias al Mundial de 2026 en que se lucieron con una gran actuación ante sus hinchas.

En el encuentro disputado en el Maracaná de Río de Janeiro, los brasileños dirigidos por Carlo Ancelotti y ya clasificados al Mundial abrieron el marcador a los 37 minutos a través de Estevao y ampliaron con Lucas Paquetá a los 72 y Bruno Guimaraes a los 76.

Exhibiendo una clara superioridad frente a Chile, los locales no dejaron de buscar el arco rival después del primer gol y el hábil Estevao incluso estuvo cerca de anotar un segundo tanto pocos minutos después del primero.

Tras aflojar un poco la presión hacia finales del primer tiempo e inicios del segundo, Brasil retomó el control aprovechando a los recién ingresados Lucas Paquetá y Luiz Henrique, que fueron clave en el segundo gol y habilitaron el tercero.

La oncena chilena digirida ahora por Nicolás Córdova logró crear algunas oportunidades para emparejar el marcador del Maracaná a través de Paulo Díaz, pero no logró aprovecharlas.

La 'Roja' ya estaba fuera de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México tras una pobre campaña en eliminatorias que lo tienen confinado al último lugar de la tabla de posiciones, con 10 puntos.

Brasil está segundo detrás de Argentina.

En la última fecha de las eliminatorias, el próximo martes, Chile recibirá a Uruguay y Brasil se enfrentará a Bolivia.

(Reporte de Natalia Ramos, editado por Manuel Farías)