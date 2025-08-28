Brasil: Desbaratan millonario fraude narco con combustible

La estructura delictiva fue organizada por la mayor organización criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido en San Pablo y con ramificaciones en todo el territorio y países vecinos.

La investigación reveló un fraude fiscal superior a los US$1200 millones y golpeó al corazón financiero de Brasil: 42 objetivos se concentran en el distrito financiero de Faria Lima, en San Pablo, incluyendo empresas, corredores de Bolsa y fondos de inversión.

El núcleo de la trama criminal era la importación irregular de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. La sustancia se transportaba con documentación falsa y era utilizada para adulterar gasolina y diésel en más de 300 estaciones de servicio en todo el país.

Para los consumidores, esto significaba pagar cantidades menores o combustible fuera de las especificaciones de la Agencia Nacional del Petróleo (PNA). Para los delincuentes, significaba ganancias millonarias.

Paralelamente, la Policía Federal lanzó dos operaciones relacionadas: Quasar, que investiga el uso de fondos de inversión para blanquear el dinero, y Tank, que ya ha congelado activos por valor de más de US$180 millones.

Esta última operación busca desmantelar la red financiera que, desde 2019, habría movido al menos US$4200 millones a través de distribuidores, holdings e instituciones financieras vinculadas al PCC.

La investigación muestra cómo el narcotráfico está expandiendo en Brasil sus intereses más allá de los límites de la actividad delictiva tradicional. (ANSA).