Brasil: Desbaratan millonario fraude narco con combustible
Miles de millones de dólares que luego eran blanqueados.
- 1 minuto de lectura'
La estructura delictiva fue organizada por la mayor organización criminal de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC), nacido en San Pablo y con ramificaciones en todo el territorio y países vecinos.
La investigación reveló un fraude fiscal superior a los US$1200 millones y golpeó al corazón financiero de Brasil: 42 objetivos se concentran en el distrito financiero de Faria Lima, en San Pablo, incluyendo empresas, corredores de Bolsa y fondos de inversión.
El núcleo de la trama criminal era la importación irregular de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. La sustancia se transportaba con documentación falsa y era utilizada para adulterar gasolina y diésel en más de 300 estaciones de servicio en todo el país.
Para los consumidores, esto significaba pagar cantidades menores o combustible fuera de las especificaciones de la Agencia Nacional del Petróleo (PNA). Para los delincuentes, significaba ganancias millonarias.
Paralelamente, la Policía Federal lanzó dos operaciones relacionadas: Quasar, que investiga el uso de fondos de inversión para blanquear el dinero, y Tank, que ya ha congelado activos por valor de más de US$180 millones.
Esta última operación busca desmantelar la red financiera que, desde 2019, habría movido al menos US$4200 millones a través de distribuidores, holdings e instituciones financieras vinculadas al PCC.
La investigación muestra cómo el narcotráfico está expandiendo en Brasil sus intereses más allá de los límites de la actividad delictiva tradicional. (ANSA).
Otras noticias de Fraude
- 1
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 2
Lionel Messi: otro golazo en pared con Jordi Alba, una calesita en el área e Inter Miami finalista
- 3
El impactante video con inteligencia artificial difundido por el gobierno de Tokio para alertar sobre una posible erupción del Monte Fuji
- 4
Carlos Alcaraz avanzó a la tercera ronda del US Open: la emulación a Del Potro y el peculiar motivo por el que le pidió perdón al público