Brasil: Desocupación 5,4% en trimestre noviembre-enero

El desempleo del trimestre en cuestión indicó una retracción en comparación con el mismo período del año pasado.

En números absolutos 5,9 millones de brasileños no tenían trabajo en el período analizado por el IBGE, que es un organismo oficial.

Por otra parte, la población ocupada, tanto en los mercados formal como informal, alcanzó 102,7 millones de ciudadanos, cifra que muestra un avance del 1,7 % en comparación a igual trimestre del año pasado.

"Los resultados del trimestre apuntan fundamentalmente a la estabilidad de los indicadores de ocupación. Aunque la llegada del mes de enero tiende a reducir el contingente de trabajadores, muchas veces debido al despido de empleados temporales" contratados por hoteles y restaurantes", dijo la responsable del informe, Adriana Beriguy.

A pesar del incremento de la masa laboral , el mercado brasileño aún enfrenta desafíos estructurales, dado que 38 % de los ocupados se desempeñan en el mercado informal, según indicó la Pesquisa Permanente por Muestra Domiciliaria Continua del IBGE. (ANSA).