Brasil: Desocupación en 5,2%, mínimo histórico

El índice registró una disminución de 0,4% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior (agosto, septiembre, octubre) y una disminución de 0,9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, cuando la tasa fue de 6,1%.

La tasa de desempleo para el trimestre representa un contingente de 5,6 millones de personas sin trabajo en el país, el más bajo en la serie histórica, disminuyendo 7,2% con respecto al trimestre anterior (441.000 desempleados menos) y 14,9% en comparación con el mismo trimestre del año pasado (988.000 desempleados menos).

La población ocupada en el trimestre totalizó 103 millones de personas, también un récord en la serie histórica, una disminución de 0,6% en comparación con el trimestre que terminó en octubre (1,1 millones más de empleados). (ANSA).