Brasil destituye al DT Ramon Menezes tras eliminación del Mundial Sub-20

La Confederación Brasileña de Fútbol (BBF) destituyó este domingo al entrenador de la selección Sub-20, Ramon Menezes, tras la histórica eliminación de la Canarinha en la fase de grupos del Mundial juvenil que se disputa en Chile.
Brasil perdió 1-0 ante España el sábado, sufriendo por primera vez en su historia la eliminación en la fase inicial de un Mundial Sub-20, tras quedar colista del Grupo C con apenas un punto.
"(...) La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha", anunció la CBF en un comunicado.
En su participación en el Mundial, Menezes no halló soluciones frente a México, Marruecos y España y se despidió del torneo sin siquiera una victoria, y con apenas tres goles anotados.
Menezes, de 53 años, estaba en el cargo desde marzo de 2022, y desde entonces logró dos veces el campeonato sudamericano Sub-20, en 2023 y 2025.
“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramon a lo largo de su carrera al frente de este y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, agregó la institución.
Como futbolista pasó por clubes de Japón, Catar y Alemania, conquistó la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, la Copa do Brasil y el Campeonato Carioca con el Vasco da Gama.
Se retiró en 2013 y luego dirigió equipos como el Vasco da Gama o el Vitória, antes de su paso por la selección.
