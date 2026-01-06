Brasil detiene perforación petrolera cerca de la Amazonía por una "pérdida de fluido"

La petrolera estatal brasileña Petrobras informó este martes que una "pérdida de fluido" obligó a detener la perforación en una zona marítima cerca de la Amazonía, cuya exploración impulsa el presidente Lula pese a críticas de ambientalistas.

Petrobras inició la perforación en octubre, cuando obtuvo una licencia ambiental tras una batalla de cinco años para explorar la zona submarina en un área conocida como Margen Ecuatorial, a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas.

El 4 de enero "se identificó pérdida de fluido de perforación en dos líneas auxiliares" que conectan la sonda perforadora a un pozo a unos 175 kilómetros de la costa, detalló la empresa en una nota.

El fluido de perforación es un líquido especial que se usa para enfriar y lubricar el equipo durante la excavación. Las líneas auxiliares son tubos que llevan ese líquido desde la plataforma en la superficie hasta el fondo del mar.

La pérdida "fue inmediatamente contenida y aislada" y las líneas se traerán a superficie para su revisión y arreglo, de modo que el incidente "no ofrece riesgos a la seguridad de la operación de perforación", indicó la empresa.

Agregó que el fluido perdido "cumple con los límites de toxicidad permitidos y es biodegradable", por lo que no supone un peligro para el medio ambiente o las personas.

La concesión de la licencia en octubre indignó a organizaciones ambientalistas, que la ven como un riesgo para una región rica en biodiversidad frente a la costa de la mayor selva tropical del mundo.

El presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva impulsó el megaproyecto petrolero, bajo el argumento de que la explotación de hidrocarburos aún es necesaria para financiar la transición energética.

Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3,4 millones de barriles por día en 2024, aunque la mitad de la energía para uso interno proviene de fuentes renovables.

Lula promovió en la conferencia climática COP30 de la ONU, celebrada en noviembre en la Amazonía brasileña, una "hoja de ruta" para la descarbonización global, lo que fue señalado como una contradicción por ambientalistas.

Se estima que la perforación exploratoria, para evaluar la factibilidad de ese campo, durará unos cinco meses.