Brasil devolverá la representación diplomática argentina en Venezuela

SAO PAULO, 11 ene (Reuters) - Brasil devolverá a Argentina la responsabilidad de su representación diplomática y la custodia de su embajada en Venezuela, según confirmó a última hora del sábado el Ministerio de Exteriores brasileño.

Desde 2024, Brasil custodiaba la embajada y la representación consular de Argentina en Caracas, después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, expulsara a diplomáticos argentinos. Itamaraty dijo que ambos gobiernos ya han sido notificados oficialmente de la decisión. Brasil no ha emitido un comunicado oficial ni ha ofrecido detalles adicionales.

La embajada argentina en Brasil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Reportaje de Luciana Magalhaes Edición de David Goodman, Editado en español por Juana Casas)