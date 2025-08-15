Brasil dialoga con Canadá para revivir acuerdo de libre comercio con Mercosur

Por Lisandra Paraguassu y Lucinda Elliott

BRASILIA/MONTEVIDEO, 15 ago (Reuters) - Brasil mantiene un "diálogo constructivo" con Canadá para reiniciar negociaciones entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y Ottawa por un acuerdo de libre comercio, dijo la secretaria brasileña de Comercio Exterior.

Funcionarios canadienses visitarán Brasil a fines de agosto, según Tatiana Prazeres, la secretaria de Comercio Exterior brasileña, que compartió detalles de la visita esta semana en una respuesta escrita a Reuters.

Canadá ha expresado que quiere retomar el diálogo con Mercosur como parte de una nueva política de diversificar su mercado de exportaciones, ante la incertidumbre provocada por las tasas a las importaciones de sus productos que impuso el presidente estadounidense Donald Trump.

Fuentes de Canadá y Brasil dijeron a Reuters que se espera que el ministro de Comercio Internacional canadiense, Maninder Sidhu, viaje a Brasilia el 25 de agosto.

El Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, conforma un poderoso conglomerado comercial de alimentos.

La visita de Sidhu "será una oportunidad para evaluar las condiciones para un posible relanzamiento de negociaciones", dijo a Reuters la secretaria Tatiana Prazeres, que agregó que aún no se ha establecido una fecha formal para el reinicio del diálogo, que está detenido desde 2021.

Dos fuentes diplomáticas de peso dijeron que negociaciones formales podrían volver a comenzar a fines de septiembre o inicios de octubre.

El comercio bilateral entre Canadá y Estados Unidos alcanzó un total de US$727.000 millones en 2024, mientras que el intercambio con Brasil, la economía más grande del Mercosur, sumó US$9100 millones, con un superávit brasileño de US$3500 millones.

Una fuente que monitorea los desarrollos dijo que ambas partes ven a un acuerdo Mercosur-Canadá como relativamente libre de obstáculos y que esperan que las negociaciones duren cerca de un año.

"El reinicio formal de negociaciones con Canadá, con el establecimiento de cronogramas para rondas de negociación, estará sujeto a coordinación interna dentro del bloque. El Mercosur está dispuesto a evaluar los próximos pasos", dijo Prazeres.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay dijo que por el momento "no hay nuevos pasos con respecto al diálogo entre Mercosur y Canadá, pero un acuerdo está en la agenda del bloque".

En tanto, en Buenos Aires la Cancillería argentina dijo a Reuters que no tenía comentarios para realizar.

