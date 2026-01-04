Brasil dice que EEUU cruzó una "línea inaceptable" con ataques militares a Venezuela

Por Fernando Cardoso, Ricardo Brito y Luciana Magalhaes

SAO PAULO/BRASILIA, 3 ene (Reuters) -

El Gobierno brasileño condenó el sábado el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su líder como el cruce de "una línea inaceptable", mientras las autoridades locales vigilaban de cerca cualquier movimiento inusual de refugiados en la frontera con su vecino. "Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional", dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una publicación en la red social X.

También pidió una respuesta "enérgica" de Naciones Unidas y añadió que Brasil sigue abierto a promover el diálogo y la cooperación.

Más temprano en el día, Estados Unidos atacó a Venezuela y depuso al presidente Nicolás Maduro, en la intervención más directa de Washington en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se trató de "una de las demostraciones más asombrosas, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos", en una conferencia de prensa en su centro vacacional de Mar-a-Lago, en Florida.

Las autoridades brasileñas celebraron una reunión de emergencia del gabinete para discutir la situación, con la atención puesta en un posible aumento de la afluencia de refugiados venezolanos en la frontera entre los asuntos principales. Lula, que se encuentra fuera de Brasilia debido a sus vacaciones, asistió de forma virtual a la reunión.

En un comunicado divulgado más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que no ha habido ningún movimiento inusual en la frontera, uno de los puntos de cruce clave para los refugiados venezolanos en la región y donde Brasil ha dirigido operaciones para ayudarlos desde 2018.

Brasil ha acogido a más de 150.000 venezolanos en este periodo, informó el Gobierno brasileño el año pasado.

Los estados norteños de Roraima y Amazonas son los únicos que comparten frontera con Venezuela, y más del 70% de los refugiados llegan a través del primero, dijo el gobernador de Roraima, Antonio Denarium, a Reuters en una entrevista.

Agregó que aunque la frontera está abierta, Venezuela impide la salida de sus ciudadanos, mientras que los brasileños cruzan sin restricciones. Reuters no pudo confirmar de inmediato la situación del paso fronterizo ni ponerse en contacto con el Gobierno venezolano para obtener sus comentarios.

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, habló con su par venezolano el sábado, indicó su cartera, sin dar más detalles.

Lula había dicho anteriormente que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria", y ha ofrecido en repetidas ocasiones que Brasil medie en las disputas entre los países. (Editado en español por Carlos Serrano)