Brasil dice que Estados Unidos emitió "algunas" visas para ir a la Asamblea General de la ONU

Brasil dijo el martes que Estados Unidos ya emitió "algunas" visas para la delegación que debe asistir a la Asamblea General de la ONU la próxima semana en Nueva York, en medio de tensiones diplomáticas entre ambos países.

El canciller Mauro Vieira afirmó que Washington liberó parte de los permisos de viaje pendientes, al día siguiente de que funcionarios de Brasil y Naciones Unidas manifestaran extrañeza porque aún no estuvieran concedidos.

"Ya se han emitido algunas (visas). Y Estados Unidos como país anfitrión de la ONU tiene, según el compromiso en el acuerdo de sede, la obligación de otorgar estas visas", dijo Vieira a periodistas tras la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en Río de Janeiro.

El lunes, el director del departamento de organismos internacionales de la cancillería brasileña, Marcelo Marotta Viegas, había advertido que una eventual negativa estadounidense constituiría una "violación legal", aunque expresó confianza en que la situación se resolvería oportunamente.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene programado viajar la próxima semana a Nueva York, donde pronunciará el tradicional discurso inaugural de la Asamblea General.

El retraso en las visas se produce en un momento de tensión bilateral a causa del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del presidente estadounidense Donald Trump y quien fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por golpismo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo el lunes que Washington adoptará "medidas adicionales" contra Brasil, aunque sin precisar cuáles.

Trump impuso aranceles del 50% a parte de las importaciones brasileñas por lo que considera una persecución política contra Bolsonaro.

Washington también revocó visas a varios altos funcionarios brasileños.

ll/app/ad