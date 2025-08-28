Brasil: Diputada Zambelli seguirá presa en Italia

Los jueces del Tribunal de Apelaciones de Roma dictaminaron que la diputada bolsonarista siga en la cárcel alegando un "alto riesgo de fuga".

Según el fallo, si Zambelli fuera liberada, "podría intentar fugarse de nuevo en condiciones más favorables, contando con el apoyo adecuado para su libertad de movimiento".

Los magistrados señalaron que la diputada "llegó en un vuelo internacional de Miami al aeropuerto de Fiumicino al día siguiente de la orden de arresto emitida en su contra el 4 de junio de 2025 por el Tribunal Supremo de Brasil".

Cumple una condena de 10 años por piratear los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), delito cometido junto con el hacker Walter Delgatti Neto, quien confesó el delito.

En declaraciones a GloboNews TV, el abogado de la diputada, Fabio Pagnozzi, anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Casación, denunciando presiones de Brasil sobre las autoridades italianas. (ANSA).