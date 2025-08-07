Brasil: Diputados bolsonaristas liberan Cámara de Diputados

La obstrucción, que impedía el retorno a la normalidad parlamentaria, comenzó el miércoles en respuesta al arresto domiciliario de Bolsonaro, ordenado el lunes por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Partidarios del expresidente, muchos de ellos con la boca cubierta en protesta por la presunta censura en su contra, pretendían presionar a Motta para que considerara la amnistía para el expresidente y los implicados en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Los legisladores también exigen el impeachment del juez Moraes, quien ordenó la prisión de Bolsonaro, que está siendo juzgado por golpismo, por haber violado las medidas restrictivas que se le han impuesto.

Para recuperar el control, el presidente de la Cámara incluso había amenazado con suspender del cargo a los diputados pro-Bolsonaro durante seis meses, pero finalmente prefirió adoptar un tono conciliador.

El miércoles, la defensa de Bolsonaro presentó un recurso ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasilia, solicitando el levantamiento de su arresto domiciliario, lo cual califican de "censura" y pidieron que la decisión sobre su prisión se remita a la Primera Sala del STF, compuesta por cinco jueces (el Tribunal tiene un total de once miembros).

El exlíder se encuentra confinado en su domicilio en Brasilia desde el lunes por violar la prohibición de redes sociales impuesta por el juez Moraes, relator del juicio en el que se le acusa de un presunto intento de golpe de Estado.

Sin embargo, sus abogados sostienen que "no se violó ninguna medida cautelar" cuando simpatizantes de Bolsonaro compartieron el domingo una videollamada entre él y su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, quien asistía a una manifestación de solidaridad con su padre en Río de Janeiro.

Los abogados argumentan que Bolsonaro no puede ser considerado responsable de las acciones de terceros.

A mediados de julio, el excapitán del ejército se vio obligado a usar un brazalete electrónico, quedarse en casa por las noches y los fines de semana, y abstenerse de expresarse en redes sociales, directamente o a través de terceros.

Las nuevas medidas impuestas el lunes incluyen restricciones al uso del teléfono celular.

Pero si bien hasta ahora solo podía reunirse con sus abogados, el martes por la noche Moraes lo autorizó a recibir visitas de sus hijos y otros familiares cercanos. Las restricciones impuestas a Bolsonaro han sido criticadas por expertos y la prensa brasileña, así como por sus aliados políticos, como excesivas. (ANSA).