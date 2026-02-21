Brasil e India acuerdan impulsar la cooperación en minerales de tierras raras

SAO PAULO (AP) — Brasil e India concretaron el sábado un acuerdo sobre minerales críticos y de tierras raras, reforzando la cooperación en materia de recursos cruciales entre dos importantes países del sur global en momentos en que buscan diversificar sus relaciones comerciales

El memorando de entendimiento no vinculante sobre tierras raras establece un marco de cooperación entre los dos países, con énfasis en la inversión recíproca, la exploración, la minería y las aplicaciones de inteligencia artificial, entre otros asuntos

Brasil cuenta con la segunda mayor reserva a nivel mundial de minerales de tierras raras, los cuales son utilizados en una amplia gama de productos, como teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, paneles solares y motores

“Aumentar las inversiones y la cooperación en materia de energías renovables y minerales críticos es parte vital del acuerdo pionero que hemos firmado este día”, puntualizó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva

Ambos países también acordaron marcos jurídicos sobre una serie de temas, entre ellos el emprendimiento, la salud, la investigación científica y la educación

Lula llegó el miércoles a India para una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo, con el objetivo de profundizar los lazos con India, que, al igual que Brasil, es miembro fundador del bloque BRICS+ de naciones en vías de desarrollo. El mandatario también participó en una cumbre sobre inteligencia artificial

El primer ministro indio Narendra Modi visitó Brasil en julio del año pasado, mientras que Lula realizó su segunda visita de Estado a India

Lula estuvo acompañado por 11 ministros, incluidos los de Relaciones Exteriores, Finanzas, Salud y Agricultura, así como por una amplia delegación de líderes empresariales. El mandatario brasileño señaló el sábado que podría ser la delegación más grande que lo haya acompañado a un viaje al extranjero hasta el momento, lo que calificó como una muestra de su compromiso con India

El acuerdo sobre tierras raras forma parte de una estrategia más amplia de ambas naciones para obtener una mayor autonomía estratégica frente a China y Estados Unidos a través de la diversificación, afirmó Oliver Stuenkel, profesor de relaciones internacionales en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad

Brasil ha venido impulsando esa estrategia desde hace varios años, explicó Stuenkel, y por eso Lula pudo plantar cara ante el presidente Donald Trump el año pasado, cuando el mandatario estadounidense impuso un arancel del 50% a las exportaciones desde Brasil debido al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro

“La lectura es que, dado lo turbulentas e impredecibles que se han vuelto las cosas, mientras más socios, mejor”, destacó Stuenkel

Estados Unidos eliminó posteriormente la mayoría de los aranceles a Brasil y las sanciones impuestas al juez que supervisaba el caso

Roberto Goulart Menezes, profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Brasilia, afirmó que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil del año pasado marcó el momento en que el gobierno brasileño gestó la idea de poner sobre la mesa de negociaciones los minerales críticos y de tierras raras

“Brasil comenzó a reposicionar su comprensión de la importancia de estos elementos más allá de su dimensión comercial, reconociendo su relevancia geopolítica”, indicó Goulart

Lula tiene previsto visitar a Trump en Washington en los próximos meses. “Para Brasil, este acuerdo representa una especie de piloto antes de negociar con un país con el que Brasil tiene una relación asimétrica”, añadió Goulart

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa