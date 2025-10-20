Brasil: EDP firma un contrato a largo plazo con McDonald's en Brasil

OVIEDO, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

EDP ha firmado un contrato a largo plazo, de 12 años, con McDonald's en Brasil. El acuerdo establecido entre EDP y 38 franquiciados de McDonald's en las regiones sur y sureste del país incluye el suministro de energía renovable con una producción anual estimada de más de 61 GWh. Esta energía abastecerá 156 establecimientos de McDonald's, incluidos restaurantes, cafeterías y quioscos, en seis estados brasileños.

La energía se generará en la planta Solar Novo Oriente, el mayor complejo fotovoltaico del estado de São Paulo. Con una capacidad instalada de 319 MWp, el parque solar cuenta con 82 inversores y más de 558.000 módulos, lo que corresponde al consumo energético de aproximadamente 375.000 hogares.

"El hecho de que McDonald's nos haya vuelto a elegir en su camino hacia un futuro más verde es, sin duda, un reflejo de la confianza que nuestros clientes depositan en las soluciones que ofrece EDP como socio energético global. Esta elección en diferentes mercados clave para EDP refuerza nuestro papel en la aceleración de la transición energética. Queremos seguir apoyando a empresas de diferentes sectores en la adopción de energías limpias, ayudándolas a avanzar en sus estrategias de eficiencia y descarbonización", afirma Vera Pinto Pereira, miembro del Consejo de Administración Ejecutivo del Grupo EDP.

Además de la producción de energía, el contrato incluye la emisión anual de más de 61.000 certificados de energía renovable (I-RECs), que garantizan el origen limpio de la electricidad y contribuyen a evitar la emisión de alrededor de 3000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año.

En 2022, EDP construyó tres plantas fotovoltaicas con capacidad para producir más de 11.000 MWh al año, dedicadas a suministrar energía limpia a los restaurantes McDonald's de Brasil. Estas plantas, con una capacidad instalada total de 6,6 MWp, están ubicadas en los estados de São Paulo y Minas Gerais.

Esta colaboración refuerza una relación duradera que comenzó con soluciones de eficiencia energética para la cadena de restaurantes y que incluye también el desarrollo de proyectos solares descentralizados para tejados y aparcamientos de los establecimientos de McDonald's y cargadores de movilidad.