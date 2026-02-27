Brasil: Eduardo Bolsonaro corre el riesgo de ser expulsado de la policía

La disposición forma parte de un proceso disciplinario por ausencias injustificadas contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro junior, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, se encontraba de licencia policial para ejercer su mandato como diputado. Sin embargo, su escaño fue revocado por la Cámara en diciembre, también en ese caso por ausencias. Con la pérdida de su cargo parlamentario, la institución lo obligó a regresar inmediatamente al servicio, pero el exdiputado no se presentó. Al concluir la investigación interna, en caso de no regresar, será expulsado por abandono de su cargo.

En Estados Unidos, desde el año pasado, Eduardo Bolsonaro desarrolla actividades políticas en apoyo a su padre y a la derecha brasileña. En este contexto, fue acusado formalmente de haber ejercido presiones ilegítimas sobre las autoridades judiciales brasileñas en un intento de obtener una amnistía a cambio de la promesa de revocar los aranceles impuestos en agosto por Donald Trump a las exportaciones brasileñas.

Ayer comenzó el proceso penal, que podría desembocar en una condena.

De acuerdo con el juez Alexandre de Moraes, la salida del país se habría producido para "perseverar en una conducta criminal y evadir una posible responsabilidad judicial". (ANSA).