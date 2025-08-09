Brasil: EE.UU. juzga al juez Moares, "tiene poderes dictatoriales"

En el texto, publicado hoy, la misión diplomática de Washington afirma que "la separación de poderes es la mayor garantía de libertad jamás concebida" y que "una separación formal no significa nada si uno de los poderes tiene los medios para intimidar a los demás para que renuncien a sus prerrogativas constitucionales".

Según la embajada, la conducta del juez ha "destruido la estrecha relación histórica entre Brasil y Estados Unidos", incluso intentando "aplicar la ley brasileña extraterritorialmente para silenciar a personas y empresas en suelo estadounidense".

El mensaje describe la situación como "sin precedentes y anómala" y argumenta que, a diferencia de los líderes ejecutivos o legislativos, "no se puede negociar con un juez, que debe mantener la apariencia de que todas sus acciones están dictadas por la ley".

La publicación concluye con la esperanza de "restaurar la amistad histórica con la gran nación de Brasil". (ANSA).