Brasil: EE.UU. rechaza la decisión de la Corte Suprema brasileña
Ningún tribunal exterior puede anular sanciones ley Magnitsky
Esta medida busca proteger al juez Alexandre de Moraes de las implicaciones de la "ley Magnitsky".
El Departamento de Estado norteamericano expresó su postura a través de su cuenta oficial en la red social X, afirmando que "Alexandre de Moraes es tóxico para quienes buscan acceso a Estados Unidos y a sus mercados. Ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones de Estados Unidos o eximir a alguien de las consecuencias por su violación".
Además, advirtió que "los ciudadanos estadounidenses no pueden tener relaciones con él, y los no estadounidenses arriesgan sanciones si le brindan apoyo material".
En el ámbito interno, la decisión de Dino generó inquietud en los ambientes financieros.
O Globo citó a un banquero de Faria Lima, el distrito financiero de San Pablo, según el cual el fallo es considerado "un error", ya que la ley estadounidense "no se aplica a otros países, sino a aquellos que desean mantener negocios en Estados Unidos. Si el Banco do Brasil, Itaú o Bradesco tienen actividades en el mercado estadounidense, deberán cumplir con la ley Magnitsky".
La situación resalta las tensiones entre la soberanía judicial brasileña y las políticas de sanciones de Estados Unidos, con implicaciones potenciales para las relaciones económicas entre ambos países.
La ley Magnitsky, promulgada en 2012 en respuesta a la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien murió en una prisión rusa tras denunciar un esquema de corrupción que vinculaba a funcionarios del gobierno, permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones a individuos y entidades extranjeras involucradas en violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción. (ANSA).
