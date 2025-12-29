Brasil. El arquitecto Kleyton Rigon visita el Centro Niemeyer de Avilés

OVIEDO, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El arquitecto Kleyton Rigon, integrante de Arquitectura e Urbanismo Oscar Niemeyer, la oficina responsable de la preservación, promoción y asesoría técnica del legado arquitectónico de Oscar Niemeyer en Brasil y en el extranjero, ha visitado este lunes el Centro Niemeyer de Avilés. Rigon, miembro del equipo que desarrolla actividades de apoyo a proyectos, estudios arquitectónicos e investigaciones vinculadas a la obra del afamado arquitecto brasileño, ha participado en una visita guiada al complejo cultural avilesino. Durante la jornada, el especialista ha ampliado su comprensión del conjunto arquitectónico diseñado por Niemeyer en Asturias, profundizando en sus procesos proyectuales, su significado simbólico y su papel cultural dentro del panorama internacional.