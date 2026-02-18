Brasil: El Banco Central brasileño liquida el Banco Pleno tras el "caso Master"

La medida, anunciada por la autoridad de supervisión, se justifica por el grave deterioro de la situación económico-financiera del instituto, la insuficiencia de liquidez y las repetidas violaciones de las normas que regulan la actividad bancaria.

La liquidación extrajudicial es un procedimiento previsto por el ordenamiento brasileño que permite al Banco Central cerrar una institución considerada insostenible sin recurrir a los tribunales.

El Banco Pleno estaba controlado por el financista Augusto Lima, ex socio del Banco Master, que ya fue puesto en liquidación en noviembre pasado.

Según la máxima autoridad monetaria brasileña, el instituto representa una proporción marginal del sistema financiero nacional, pero cuenta con aproximadamente 160.000 acreedores.

El Fondo de Garantía de Créditos (FGC) estimó depósitos cubiertos por 4.900 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 800 millones de euros (ANSA).