Brasil: El brasileño BRB se desploma un 17% en bolsa tras el veto del banco central a la compra de Banco Master

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Banco de Brasília (BRB) caía por encima del 17% en bolsa después de informar este miércoles por la noche del bloqueo por parte del Banco Central de Brasil a su operación de compra de Banco Master. Las acciones de BRB han llegado a desplomarse un 17,29%, hasta los 8,72 reales, si bien horas más tarde el retroceso se suavizaba hasta caer un 11,79% y cotizar en 9,30 reales.

En el comunicado remitido este miércoles por BRB a inversores, el banco afirma haber solicitado la decisión completa del Banco Central para "evaluar su fundamento y analizar las alternativas adecuadas". BRB había presentado una solicitud para adquirir el 49% de las acciones ordinarias y el 100% de las acciones preferentes de Banco Master el pasado 28 de marzo de 2025 en una operación valorada en 2000 millones de reales (314 millones de euros). El visto bueno del banco central era el último paso regulatorio necesario para que la operación se completase después de que el BRB consiguiera la autorización del gobernador del Distrito Federal a través de la firma de una ley distrital.