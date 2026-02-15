Brasil: El carnaval se politiza, honras a Lula y controversia

Tal como señala el portal G1, usualmente bien informado sobre los asuntos de gobierno, los miembros del Palacio de Planalto consideran que, en los últimos días, la sensibilidad sobre esas honras festivas a Lula han aumentado.

Con el lema "Desde lo alto del Mulungu surge la esperanza: Lula, el trabajador de Brasil", el grupo contará la historia del presidente. La oposición intentó bloquear el desfile en los tribunales, alegando que hay implícito un mensaje de precandidatura electoral, ya que Lula se presentará a su cuarto mandato presidencial este año.

El viernes pasado, la Comisión de tica Pública de la Presidencia de la República (CEP) emitió una serie de recomendaciones sobre la participación de las autoridades federales en las celebraciones del Carnaval de Río de Janeiro de este año.

La CEP es responsable de "orientar a las autoridades en materia de ética pública, aplicar el Código de Conducta de la Alta Administración Federal, expresar opiniones sobre conflictos de intereses e investigar la conducta de las Altas Autoridades que no respeten los estándares éticos". La AGU —una especie de consultoría jurídica del Poder Ejecutivo— ya había recomendado informalmente a los ministros que evitaran participar en el desfile sobre Lula para evitar confusiones políticas y legales.

Lula presenciará el desfile desde el palco VIP de la Alcaldía de Río de Janeiro, en el Sambódromo, con una comitiva más reducida de la inicialmente prevista. La primera dama, Rosangela Lula da Silva, conocida como Janja, estará presente esta noche en el Marquˆs de Sapucaí en Río de Janeiro, desfilando con la escuela Acadˆmicos de Niterói. Se espera que junto al presidente esté el alcalde Eduardo Paes (PSD, cercano al gobierno federal), candidato a gobernador del estado.

Según G1, la lista de autoridades que acompañarán a Lula en el palco VIP también es incierta. La ministra de Planificación, Simone Tebet, había confirmado su presencia, pero informó que ya no asistirá.

El jueves pasado, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó por unanimidad dos solicitudes de amparo interpuestas por los partidos Novo y MissÆo contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores (PT) y la escuela de samba Académicos de Niterói. Sin embargo, el Tribunal advirtió sobre el riesgo de ilegalidad.

La ministra Estela Aranha, relatora del caso, declaró que no es posible acceder a la solicitud, ya que los hechos aún no han ocurrido. Sin embargo, la ministra consideró que esto no significa que, en el futuro, el Tribunal no pueda analizar posibles abusos de poder, como los de poder político, económico y mediático.

En su voto, la presidenta del TSE, Carmen Lúcia, afirmó que "el Tribunal Electoral no está dando vía libre a nadie".

Según ella, el escenario no se asemeja a un mar de arenas movedizas. "Quien entra, entra sin saber el final", reiteró.

Además, Carmen Lúcia enfatizó que la Constitución prohíbe la censura.

El debate en el TSE planteó la posibilidad de que el evento representara una campaña electoral anticipada, lo cual viola la ley electoral. (ANSA).