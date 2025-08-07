Brasil: El Congreso brasileño logra abrir sesión tras un bloqueo de 30 horas contra el arresto domiciliario de Bolsonaro

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Hugo Motta, ha conseguido abrir la sesión plenaria en la noche de este miércoles, alrededor de las 22.30 (hora local), tras un bloqueo de 30 horas por parte de la oposición en protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro a raíz del incumplimiento de medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por golpe de Estado.

"Lo ocurrido entre ayer y hoy, en un movimiento de obstrucción física, no benefició en absoluto a esta Cámara. La oposición tiene todo el derecho a manifestarse, a expresar su voluntad (...), pero todo ello debe hacerse respetando nuestro reglamento y nuestra Constitución", ha reclamado Motta.

"No permitiremos que actos como los de ayer y hoy anulen la voluntad del Pleno y de esta Cámara", ha añadido en un discurso ante el pleno recogido por la web institucional.

La estrategia de los diputados bolsonaristas ha sido replicada también en el Senado, e incluye otras dos exigencias: la amnistía general para los condenados por intento de golpe de Estado en el juicio de la trama golpista, y la destitución del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

Al llegar al pleno de la Cámara, Motta tuvo dificultades para ocupar su puesto en la Mesa debido a que varios parlamentarios trataban de obstruir su camino, cerca de dos horas después del inicio previsto para una reunión presencial de líderes parlamentarios. Con todo, la ocupación del pleno por miembros de la oposición desde este martes ha impedido el funcionamiento normal de la cámara hasta última hora.

Según una nota de la Secretaría General de la Mesa aludiendo al reglamento interno de las cámaras, cualquier conducta que tenga por objeto impedir u obstaculizar las actividades legislativas puede conllevar la suspensión cautelar del mandato del diputado involucrado por un período de seis meses por falta de decoro.

Con todo, el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, ha determinado que la sesión de la cámara alta brasileña prevista para este jueves se celebre de forma remota a fin de garantizar su funcionamiento e impedir que la agenda legislativa se paralice a causa de otra posible obstrucción del pleno.