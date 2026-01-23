Brasil: El Consejo de Paz de Trump, "propuesta confusa"

En una entrevista con el periódico O Globo, Amorim enfatizó que el documento presentado por Washington no menciona explícitamente a Gaza y amplía el alcance del Consejo a cualquier conflicto, presentándolo como una especie de Consejo de Seguridad alternativo, con un liderazgo cuasi permanente.

Según el exministro de Relaciones Exteriores, este enfoque es inaceptable para Brasil, que solo podría considerar una iniciativa basada en una resolución de la ONU y compartida con los palestinos y los países árabes.

Amorim también advirtió sobre el riesgo de sentar precedentes peligrosos en materia de soberanía y reiteró que cualquier ofensiva contra un país sudamericano también constituiría una amenaza directa para Brasil (ANSA)