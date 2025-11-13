LA NACION

Brasil.- El defensa brasileño Marcao sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo

MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El defensa central brasileño del Sevilla FC Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' sufre una contusión ósea en el tobillo izquierdo y su disponibilidad en el conjunto entrenado por Matías Almeyda queda pendiente de evolución, según un comunicado.

El Sevilla entrenó este jueves bajo la lluvia en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, una sesión sin el lesionado Marcao, por esa contusión en el tobillo, ni Peque ni Nianzou, que realizaron trabajo específico en el gimnasio, según informó el club.

Al no especificar el tiempo de baja del brasileño, es duda para el partido del próximo lunes 24 de noviembre, a las 21.00 horas, ante el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 13 de LA NACION EA Sports 2025-26.

