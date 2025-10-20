Brasil.- El español Alejandro Davidovich se coloca el 18 del mundo y Alcaraz alcanza a Kuerten en semanas como N° 1

MADRID, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista malagueño Alejandro Davidovich igualó este lunes el mejor ranking de su carrera al situarse en la decimoctava posición de la clasificación mundial de la ATP, mientras que Carlos Alcaraz se mantiene como número uno y alcanzó al brasileño Gustavo Kuerten. El andaluz mejoró dos posiciones respecto a la semana anterior pese a caer en los cuartos de final del torneo de Bruselas ante el belga Raphael Collignon para afianzarse en el 'Top 20' como el 18 del mundo, una posición que ya ocupó durante tres semanas el pasado mes de abril.

El ranking sigue liderado por el murciano Carlos Alcaraz, que no jugó esta semana por su participación en la exhibición del 'Six Kings Slam', donde perdió la final contra el italiano Jannik Sinner, y sumó su semana 43 como número uno, lo que le permite igualar al brasileño Gustavo Kuerten.

Otra buena noticia es la vuelta al 'Top 100' del asturiano Pablo Carreño, que aunque perdió la final este fin de semana del Challenger de Olbia (Italia), mejora siete posiciones para colocarse el 97 del mundo. Dentro de los cien primeros siguen Jaume Munar (42), Roberto Bautista (87), que pierde 30 puestos, y Pedro Martínez (88).

Por otro lado, en el ranking femenino de la WTA, que continúa liderado una semana más por la bielorrusa Aryna Sabalenka, la española Paula Badosa, que no jugará más en este 2025, baja tres posiciones hasta el puesto 26, mientras que sus compatriotas Jessica Bouzas se mantienen cerrando el 'Top 40' y como la 72 del mundo.