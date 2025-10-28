Brasil: El estadounidense Jak Crawford, tercer piloto de Aston Martin en 2026

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El estadounidense Jak Crawford será el tercer piloto del equipo Aston Martin de Fórmula 1 en la temporada de 2026, actuando en todas las carreras como piloto reserva y sustituyendo en este rol al brasileño Felipe Drugovich, según un comunicado.

El piloto, de 20 años, que se unió al Programa de Desarrollo de Jóvenes Pilotos del equipo en 2024, acumula más de 2000 kilómetros en el simulador y, recientemente, hizo su debut en la categoría en los primeros libres del Gran Premio de México, en el lugar del canadiense Lance Stroll. Ahora, sustituye como piloto de pruebas a Drugovich, que correrá en 2026 en la Fórmula E.

"A lo largo de 2025, Crawford ha mantenido una presencia constante en el simulador en Silverstone, proporcionando valiosos comentarios técnicos que han apoyado tanto las operaciones de carrera con el AMR25 como el trabajo de desarrollo en el AMR26 para el próximo año", destacó la escudería en su comunicado.

El estadounidense compite actualmente en su tercera temporada de Fórmula 2, en la que ocupa el segundo puesto en el Mundial, y el próximo mes de noviembre viajará a Catar para disputar la primera de los dos eventos finales.

"Estoy increíblemente orgulloso de haber sido confirmado como tercer piloto para 2026. Es un gran momento en mi viaje con Aston Martin y una gran motivación para seguir aprendiendo. En las dos últimas temporadas, he aprendido mucho, tanto en el simulador como en la pista. Haré todo lo que pueda para apoyar al equipo y seguir desarrollándome como piloto", destacó el propio Crawford.

Por su parte, Andy Cowell, consejero delegado y director del equipo, ve "fantástico" el desarrollo del joven piloto. "En los últimos dos años, ha demostrado su valor como miembro clave de nuestro equipo de pilotos y ha acumulado un valioso banco de experiencia y kilometraje de pruebas", resaltó.

"Jak ha impresionado en el simulador, habiendo completado sesiones regulares en el AMR Technology Campus para apoyar nuestras operaciones de carrera y el desarrollo del coche. Sus actuaciones en la F2 también han sido sobresalientes, y estamos muy contentos de seguir apoyando su crecimiento a medida que asume un papel más importante", concluyó.