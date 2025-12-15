Brasil.- El fondo IG4 compra la participación de Novonor en la brasileña Braskem por US$3.157 millones
MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -
El fondo IG4 ha firmado un acuerdo para adquirir del conglomerado Novonor el productor petroquímico brasileño Braskem por 20.000 millones de reales (3.157 millones de euros), según informó Braskem en un comunicado.
Según este acuerdo, IG4 compartirá el control de Braskem con la petrolera estatal Petrobras, el mayor inversor de la compañía, mientras que Novonor conservará una participación del 4%.
Actualmente, Novonor posee el 50,1% de las acciones con derecho a voto de Braskem y el 38,3% de los títulos totales.
Los títulos de Novonor estaban en manos de un grupo de bancos (Itaú, Santander, Banco do Brasil, Bradesco y BNDES) como garantía de préstamos.
En concreto, Novonor, conocida como Odebrecht antes del escándalo de corrupción 'Lavado de autos', concedió como garantía títulos de Braskem valorados en 15.000 millones de reales (2.367 millones de euros).