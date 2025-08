Brasil: El Foro Social del Rototom reflexionará sobre "la urgencia de la paz" con Palestina "muy presente"

CASTELLÓ, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - Foro Social del festival Rototom Sunsplash volverá a citar al público en el Teatre Municipal de Benicàssim (Castellón) en el marco de sus 30 ediciones para "dialogar y reflexionar sobre los grandes desafíos de la actualidad" junto a voces reconocidas e influyentes, como la de la líder indígena y ministra de Brasil, Sonia Guajajara; o Raquel Martí, la directora ejecutiva de Unrwa España, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Encima de la mesa estarán cuestiones como "la urgencia de paz, dignidad y derechos", con Palestina "muy presente", el "colapso climático", el "poder transformador de las historias" o "la necesidad de mantener vivo el legado de amor, unidad y justicia social que, desde ámbitos distintos, han dejado para la humanidad dos iconos como la leyenda del reggae Bob Marley o el expresidente de Uruguay José Mujica, fallecido en mayo", avanza la organización. Serán seis los encuentros de esta edición, del 16 al 21 de agosto, bajo el cobijo del mismo lema que alienta al festival en este aniversario especial, 'Celebrating Life', y la organización de la Fundación Exodus del Rototom Sunsplash. Todas las sesiones serán de acceso libre, hasta completar aforo. La reserva de la entrada gratuita deberá realizarse en la web del Teatre. El público del festival podrá desplazarse desde el recinto de conciertos hasta el pueblo gracias a un servicio especial de autobuses, también gratuito y con ruta de vuelta. "Rototom es un espacio donde la cultura, la conciencia social, el pensamiento crítico y el espíritu comunitario se encuentran, como plasma sin fisuras el Foro Social", detalla su director, Filippo Giunta. La proyección del biopic 'Bob Marley: One Love' abrirá, en colaboración con Reggae University, la programación del Foro Social (viernes, 16 de agosto, 17.45 horas). Esta "celebración de la vida y la música a través de un icono que inspiró a generaciones enteras a través de su mensaje de amor y unidad no podía faltar en esta edición del 'Celebrating Life' que coincide además con el año en el que la leyenda del reggae habría cumplido su 80 aniversario", indican desde la Fundación Exodus. La agenda seguirá el 17 de agosto (18.00 horas) con más cine. El Teatre Municipal proyectará la película 'Los sueños de Pepe-Movimiento 2052', en torno a la figura y el mensaje del expresidente de Uruguay y dirigida por Pablo Trobo, que presentará la sesión. "En un planeta en camino al colapso climático y una humanidad que persigue un modelo depredador sobre desarrollo y consumo, la filosofía, y el sueño, de José (Pepe) Mujica no es solamente el de una sociedad más justa y solidaria, sino el de dejar un planeta mejor para las generaciones futuras", añaden desde la organización. El reto que plantea construir una sociedad cada vez más inclusiva y multicultural será el eje de la tercera cita del Foro Social: 'Celebrating Life-La Sociedad del Futuro' (18 de agosto, a las 18.00 horas), que suma la colaboración de los espacios Pachamama y Jamkunda y une las voces de Agustín Ostos, fundador del proyecto Soy Tribu --con más de 5 millones de seguidores en redes sociales-- y Quinndy Akeju, afroactivista, cofundadora de Afrocolectiva, bailarina e investigadora, con el periodista de RTVE Miguel Caamaño como moderador. Ambos invitados reflexionarán desde sus vivencias --el activismo cultural y antirracista en el caso de Quinndy Akeju, y la experiencia de vida en movimiento y encuentro con lo comunitario en el de Soy Tribu-- sobre cómo construir sociedades más inclusivas, conscientes y conectadas. Climático Desde abordajes distintos, la crisis climática centrará las sesiones del 19 y el 20 de agosto (18.00 horas). Ante un 2024 que pasará a la historia como el año más cálido, el foro planteará si hemos cruzado un punto de no retorno o aún podemos frenar el desastre climático. Sobre esta pregunta construirán el 19 de agosto un "debate urgente sobre el presente y futuro del planeta" Sonia Guajajara, ministra de los pueblos indígenas de Brasil, y Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid e investigador del CSIC. Un diálogo titulado 'Crisis climática: ¿estamos a tiempo?' -moderado por la periodista independiente Brenda Chávez, del podcast de contracultura y crítica política 'Carne Cruda'- en el que Guajajara aportará una visión clave desde los territorios indígenas, guardianes de la biodiversidad y a su vez comunidades especialmente vulnerables a los efectos de la crisis climática, poniendo el foco en los derechos de los pueblos originarios, la defensa de la Amazonía y la necesidad de incluir saberes tradicionales en las soluciones globales. Valladares acercará una visión científica "rigurosa y actualizada" sobre el estado del cambio climático, los impactos ya observables y las estrategias de mitigación y adaptación necesarias. Por su parte, el día 20, la segunda de las sesiones sobre la crisis medioambiental --'Ante el colapso, cuéntame una historia'-- con la colaboración de Greenpeace, unirá a otras dos voces destacadas, la del periodista de La Sexta y director del programa 'Salvados', Fernando 'Gonzo' González, y Flavita Banana, viñetista, ilustradora y dibujante, para tejer un diálogo entre periodismo, cultura y activismo. Moderada por Miguel García, coordinador de la escuela de activismo en Greenpeace España, ambos invitados expondrán cómo las historias --bien a través del periodismo televisivo o del de formato ilustrado-- tienen el poder de transformar la realidad, de conectar con el público, provocar reflexión y sensibilizar, generando así nuevas formas de acción y resistencia para abordar crisis como la climática. Celebrando la vida, defendiendo Palestina' clausurará, el 21 de agosto, el Foro Social 2025. Un diálogo por la paz, la dignidad, la justicia y los derechos humanos para el pueblo palestino. Un reto al que se unirán dos voces comprometidas: las de Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España y el periodista Fernando 'Gonzo' González, y a las que se espera sumar una tercera, la de la abogada italiana y relatora de la ONU para los Territorio Ocupados Palestinos Francesca Albanese. "Blanco de sanciones por parte del gobierno de EEUU por su defensa de la población palestina en Gaza y por su propuesta de suspensión total de relaciones con, según cita, el 'régimen de apartheid' de Israel, Francesca Albanese ha sido invitada a participar en esta sesión de clausura del Foro Social", destacan. El festival está a la espera de confirmación, apuntan. Más allá de analizar el conflicto, sus intervenciones serán una invitación a la esperanza y una apuesta por empoderar la palabra y la empatía como puente y camino hacia la paz, en medio del ruido de la guerra y la desinformación. Raquel Martí acercará al público congregado en Benicàssim una visión directa y cercana de la realidad que viven las personas refugiadas palestinas, arropada por datos, testimonios y reflexiones sobre la situación actual y el papel de la comunidad internacional en la defensa de los derechos del pueblo palestino. El periodista de La Sexta sumará a la sesión su experiencia en la cobertura de conflictos internacionales como el que azota a Palestina y su enfoque crítico desde el periodismo social sorteando las narrativas simplificadas y contribuyendo a visibilizar historias humanas que muchas veces quedan silenciadas, finalizan los impulsores del certamen.

