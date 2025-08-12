Brasil: El gobernador de Brasilia contra Trump por seguridad

Rocha calificó estas evaluaciones de "incorrectas" y las atribuyó a la "falta de un diálogo más constante" entre Brasil y Estados Unidos.

Citando datos del Atlas de la Violencia 2024, el gobernador señaló que el año pasado Brasilia registró una tasa de homicidios de 6,9 por cada 100.000 habitantes, la tercera más baja entre las capitales brasileñas y el mejor resultado en 48 años.

Rocha reafirmó la autonomía del Distrito Federal en materia de seguridad pública, señalando que su administración de centroderecha opera "sin sesgos ideológicos" y "en oposición al gobierno" del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El modelo de seguridad adoptado, explicó, se basa en un enfoque integral que combina políticas represivas y sociales, con programas como "Seguridad Integral" y "DF Recibe", así como iniciativas para la reinserción social de drogodependientes y medidas específicas para la protección de las mujeres.

El gobernador expresó su confianza en el diálogo y las relaciones diplomáticas e instó a superar las diferencias políticas y partidistas para priorizar los intereses geopolíticos y comerciales comunes. También expresó su deseo de fortalecer los lazos institucionales entre Brasil y Estados Unidos. (ANSA).