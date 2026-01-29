Brasil: el gobernador de San Pablo excluye carrera a la presidencia

Sus declaraciones se produjeron tras una visita al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, padre del senador, quien está actualmente encarcelado y condenado a más de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

En declaraciones a los periodistas, Freitas dejó claro que su enfoque en el ámbito conservador será buscar la reelección en San Pablo y contribuir a la construcción de un proyecto unitario de la derecha a nivel nacional.

Según el diario O Globo, esta visita se interpretó como un gesto de distensión después de las tensiones generadas por comentarios de Flávio Bolsonaro, quien había revelado públicamente el contenido de una conversación con Freitas, sugiriendo que el gobernador debería renunciar a sus ambiciones presidenciales para concentrarse en su reelección en el estado.

Durante meses, Freitas fue considerado el principal candidato a la presidencia por el sector conservador.

A pesar de algunos apoyos iniciales, se encontró con la decisión de Jair Bolsonaro —una figura central para la derecha brasileña— de respaldar a su hijo, Flávio, con el objetivo de concentrar su influencia electoral en él, así como en el ala más radical del frente conservador (ANSA).