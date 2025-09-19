Brasil: El Govern catalán coorganizará dos eventos con la Universidad de Nueva York en la Semana del Clima
Brasil. El Govern catalán coorganizará dos eventos con la Universidad de Nueva York en la Semana del
BARCELONA, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -
La Generalitat de Catalunya coorganizará con la Universidad de Nueva York dos eventos sobre presupuestos de carbono y financiación climática en la Semana del Clima de Nueva York, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre, previa a la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP30, que se celebra en noviembre en Brasil.
El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Terrades, y la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, participarán en el evento, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.
Allí, presentarán las principales líneas de actuación y los proyectos de futuro del Ejecutivo catalán en materia climática a través de dos sesiones coorganizadas por la Generalitat y la Universidad de Nueva York centradas en los presupuestos de carbono y la financiación climática.
También llevarán a cabo varias reuniones de trabajo y encuentros para reforzar los vínculos con regiones y organismos con los que Catalunya colabora a nivel internacional y en materia climática y de biodiversidad.
La Semana del Clima es una iniciativa de The Climate Group, organización de la que forma parte Catalunya desde su creación en 2003, y conforma un espacio donde gobiernos, empresas, organizaciones y activistas abordan cuestiones como la salud, la energía, las finanzas y la alimentación.
