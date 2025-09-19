Brasil: El Govern catalán coorganizará dos eventos con la Universidad de Nueva York en la Semana del Clima

BARCELONA, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Generalitat de Catalunya coorganizará con la Universidad de Nueva York dos eventos sobre presupuestos de carbono y financiación climática en la Semana del Clima de Nueva York, que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre, previa a la próxima cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP30, que se celebra en noviembre en Brasil.

El secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Jordi Terrades, y la directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Sonsoles Letang, participarán en el evento, informa la Conselleria en un comunicado este viernes.

Allí, presentarán las principales líneas de actuación y los proyectos de futuro del Ejecutivo catalán en materia climática a través de dos sesiones coorganizadas por la Generalitat y la Universidad de Nueva York centradas en los presupuestos de carbono y la financiación climática.

También llevarán a cabo varias reuniones de trabajo y encuentros para reforzar los vínculos con regiones y organismos con los que Catalunya colabora a nivel internacional y en materia climática y de biodiversidad.

La Semana del Clima es una iniciativa de The Climate Group, organización de la que forma parte Catalunya desde su creación en 2003, y conforma un espacio donde gobiernos, empresas, organizaciones y activistas abordan cuestiones como la salud, la energía, las finanzas y la alimentación.