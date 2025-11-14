Brasil.- El Govern presenta sus estrategias para reducir las emisiones agrarias en la COP30

BARCELONA, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, Sonsoles Letang, ha participado en un encuentro en el marco de la COP30 que se celebra en Belém (Brasil) para presentar las estrategias para reducir las emisiones de metano del sector agrario, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.

Letang ha presentado las Estrategias Catalanas del biogás y del digestato 2024-2030, que prevé triplicar la producción de biogás, hasta superar los 1.900 GWh anuales en 2030.

Ha señalado que "el biogás y el digestato no solo son una vía para reducir emisiones, sino una oportunidad para transformar" el modelo agrario.

Para lograr el objetivo, el Govern calcula que será necesario construir 12 plantas de biogás con una capacidad de 50.000 toneladas de tratamiento o seis plantas con una capacidad de 100.000 toneladas.

Este modelo descentralizado debe permitir "aprovechar los recursos locales de manera más eficiente".