Brasil: El IOTSCB 2025 reunirá a 150 expertos y 50 empresas del 3 al 4 de septiembre en São Paulo

BARCELONA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La segunda edición del IOT Solutions Congress Brasil (IOTSCB) prevé reunir a 150 expertos en tecnologías disruptivas, así como a 6000 visitantes y 50 empresas expositoras, del 3 al 4 de septiembre en el Transamérica Expo Center de São Paulo.

De este modo, el evento avanza en su objetivo de coronarse como "cita ineludible para los profesionales de este ámbito en Latinoamérica", el cual forma parte del programa que Fira de Barcelona International organiza fuera de España en 2025, indica en un comunicado este lunes.

Bajo el lema 'Conectando dispositivos, conectando a personas, conectando mundos', el certamen, organizado también por el hub brasileño iCities con el apoyo de la ciudad de São Paulo y São Paulo Negocios, abordará cómo el poder transformador de la tecnología debe ir ligado a una visión socialmente responsable.

De este modo, el IOTSCB contará con una parte congresual, donde los expertos compartirán sus conocimientos con el objetivo de incentivar el debate y la reflexión, y otra expositiva, donde medio centenar de compañías mostrarán su gama de productos y soluciones para dar respuesta a los actuales retos del mercado.

Finalmente, el evento se completará con un espacio dedicado a las startups que reunirá a más de 120 firmas emergentes, así como una zona de bancos de pruebas en la que los visitantes podrán conocer de primera mano la aplicación efectiva de tecnologías punteras.