Brasil: El juicio a Bolsonaro por golpismo, 2 de septiembre
LA NACION
Las sesiones extraordinarias se han programado para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre a petición del relator del caso, el juez Alexandre de Moraes.
Los abogados de Bolsonaro y los demás acusados se mostraron sorprendidos por el apuro de Moraes: el miércoles habían solicitado la absolución de su cliente argumentando la falta de pruebas concretas que sustentaran los cargos y cuestionando la validez del testimonio de su colaborador, el teniente coronel Mauro Cid.
Según el juez Moraes, se respetaron todos los procedimientos y la fijación de la fecha fue necesaria para garantizar la celeridad del juicio y la eficacia de la justicia. (ANSA).
