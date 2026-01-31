Brasil: El partido de Lula expresa apoyo a Cuba contra las "amenazas" de EEUU

En el comunicado, el PT afirmó que "tras invadir Venezuela y secuestrar al presidente Nicolás Maduro, el gobierno estadounidense continúa avanzando en Latinoamérica, ahora con el pueblo cubano y su revolución en la mira". Reiteró el intento de seguir defendiendo el "derecho a la autodeterminación, la soberanía, la Revolución Cubana y sus ideales de justicia social".

El partido describió cómo, durante más de 65 años, Cuba ha estado sometida a un "bloqueo unilateral y criminal" que impide el libre y pleno desarrollo del país, y denunció la nueva medida estadounidense como un intento de "asfixiar totalmente la economía cubana" e impedir la llegada de combustible a la isla.

Para el PT, impedir la llegada de combustible significaría "bloquear el comercio humanitario con la isla, que garantiza las condiciones mínimas de vida de su pueblo". (ANSA).