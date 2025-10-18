Brasil.- El Primavera Sound volverá a tener ediciones en Buenos Aires y San Pablo en 2026

BARCELONA, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Primavera Sound volverá a tener ediciones en Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil) en el otoño de 2026 en su retorno a Latinoamérica, informa este sábado el festival en un comunicado.

El festival tendrá lugar en Buenos Aires el 28 y 29 de noviembre y en el Autódromo de Interlagos de Sao Paulo el 5 y 6 de diciembre, de la mano de la empresa brasileña de entretenimiento Bonus Track.

El Primavera Sound ha asegurado que son dos países que "siempre han acogido el festival con los brazos abiertos", y ha remarcado que ha mantenido el contacto con su público latinoamericano.

El festival ha dicho que dos salas de Buenos Aires acogen desde el pasado 9 de septiembre con la actuación de Teenage Fanclub el ciclo de conciertos Primavera Club y a principios de noviembre acogerá los shows de Helado Negro, Bloc Party y Otobake Beaver.

Este anuncio supone el regreso del festival Primavera Sound a Latinoamérica después de que en 2024 cancelara las ediciones previstas por "dificultades externas" para celebrar los eventos a la altura que se merecen.