Brasil: El Real Betis ficha al extremo brasileño Antony hasta 2030
MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -
El Real Betis Balompié anunció este lunes el deseado y perseguido fichaje del extremo brasileño Antony Dos Santos, futbolista que retorna al conjunto verdiblanco por el que firma por cinco temporadas, hasta 2030, procedente del Manchester United inglés. El equipo andaluz logra de este modo uno de sus grandes objetivos desde hace tiempo en el último día de mercado de fichajes y refuerza su ataque con un futbolista del que disfrutó y al que consiguió sacar partido el año pasado en la segunda parte de la temporada 2024-2025.
El Betis se hizo con la cesión de Antony en el pasado mercado invernal y el rendimiento del brasileño, muy irregular hasta el momento y sin haber podido cuajar en el United, fue muy positivo y elevó la prestaciones del conjunto que entrena Manuel Pellegrini que consigue un refuerzo de nivel y por el que el equipo inglés pagó más de 90 millones en 2022 para ficharle procedente del Ajax neerlandés.
En los apenas cinco meses que el extremo de 25 años estuvo en las filas verdiblancas, ofreció los destellos de su calidad y en un total de 26 partidos, 17 de LaLiga EA Sports y nueve de la Conference League, anotó nueve goles y repartió cinco asistencias.
