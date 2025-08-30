LA NACION

Brasil: El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga

Brasil: El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Brasil: El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga
Brasil: El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fugaEraldo Peres - AP

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes ha ordenado este sábado a la Policía Penal del Distrito Federal de Brasilia que despliegue un dispositivo de vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro, por posible fuga del dirigente ultraderechista.

La vigilancia se limita a la zona externa de la casa y a la valla que rodea el inmueble tras decisión de la Fiscalía General de la República de rechazar la vigilancia dentro del propia domicilio. Los agentes deberán registrar todas las visitas de personas y vehículos a la casa, según la orden firmada por el juez De Moraes.

Un reciente informe policial alerta de que Bolsonaro podría fácilmente saltar el muro que separa la finca del expresidente de la continua y desplazarse en coche hasta la Embajada de Estados Unidos para pedir asilo.

También se ha descubierto en el teléfono móvil de Bolsonaro un documento solicitando formalmente asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei.

Bolsonaro está en su casa con una tobillera electrónica y en prisión domiciliaria a la espera del inminiente comienzo del juicio por su implicación en la trama golpista fallida activada tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, previsto para el 2 de septiembre.

LA NACION
Más leídas
  1. Un hombre le robó la gorra firmada a un niño en el US Open, pero el tenista arregló todo unas horas después
    1

    Un hombre le robó la gorra a un niño en el US Open y el gesto del tenista cambió la historia

  2. Los turistas israelíes están siendo recibidos con hostilidad en varios países
    2

    Los turistas israelíes están siendo recibidos con hostilidad en varios países

  3. Anto Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular
    3

    Antonela Roccuzzo emocionó a todos al dejar ver la foto que eligió como fondo de pantalla de su celular

  4. Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó
    4

    Marley tuvo una accidentada experiencia en China y mostró cómo quedó

Cargando banners ...