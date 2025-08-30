Brasil: El Supremo brasileño ordena vigilar el domicilio de Bolsonaro por riesgo de fuga

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes ha ordenado este sábado a la Policía Penal del Distrito Federal de Brasilia que despliegue un dispositivo de vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro, por posible fuga del dirigente ultraderechista.

La vigilancia se limita a la zona externa de la casa y a la valla que rodea el inmueble tras decisión de la Fiscalía General de la República de rechazar la vigilancia dentro del propia domicilio. Los agentes deberán registrar todas las visitas de personas y vehículos a la casa, según la orden firmada por el juez De Moraes.

Un reciente informe policial alerta de que Bolsonaro podría fácilmente saltar el muro que separa la finca del expresidente de la continua y desplazarse en coche hasta la Embajada de Estados Unidos para pedir asilo.

También se ha descubierto en el teléfono móvil de Bolsonaro un documento solicitando formalmente asilo político al presidente de Argentina, Javier Milei.

Bolsonaro está en su casa con una tobillera electrónica y en prisión domiciliaria a la espera del inminiente comienzo del juicio por su implicación en la trama golpista fallida activada tras la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022, previsto para el 2 de septiembre.