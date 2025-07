Brasil: El Supremo de Brasil defiende su "competencia exclusiva" ante las sanciones de EEUU al juez De Moraes

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - El Tribunal Supremo de Brasil (STF, por sus siglas en portugués) ha mostrado este miércoles su "solidaridad" con el juez Alexandre de Moraes, que instruye el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) por intento de golpe de Estado, y ha defendido sus decisiones tras las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos, alegando que el enjuiciamiento de delitos como ese son "competencia exclusiva" de la Justicia brasileña. "El Tribunal manifiesta su solidaridad con el ministro Alexandre de Moraes", reza la nota difundida en su web, donde defiende que "todas las decisiones tomadas por el instructor del proceso han sido confirmadas por el órgano colegiado competente". En este sentido, ha declarado que "el juicio de delitos que implican un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país, en el ejercicio independiente de su función constitucional", ante la imposición de sanciones al juez por parte de la Administración de Donald Trump por, supuestamente y entre otras cosas, llevar a cabo "procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro". La corte brasileña ha advertido que en el proceso penal en el que está implicado el expresidente y otras personas por golpe de Estado tras las elecciones de 2022 que ganó el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se han encontrado "indicios graves de la comisión de (...) delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas", en alusión a Lula, al vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, y al propio De Moraes. "El Tribunal Supremo no se desviará de su función de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo", ha subrayado la corte. TACHA DE "INACEPTABLE LA INJERENCIA ESTADOUNIDENSE" Por su parte, el mandatario brasileño ha reaccionado con un mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha tachado de "inaceptable la injerencia del Gobierno estadounidense en la justicia brasileña" y ha expresado, al igual que el Supremo, a "solidaridad" de su Ejecutivo con De Moraes. Lula ha asegurado que las sanciones contra el magistrado están "motivadas por la acción de políticos brasileños que traicionan a nuestra patria y a nuestro pueblo en defensa de sus propios intereses", en medio de la investigación judicial contra Jair Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender la inocencia del expresidente. "Uno de los fundamentos de la democracia y el respeto por los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático", ha manifestado, subrayando que "la justicia no se negocia". Por otra parte, ha considerado "injustificable el uso de argumentos políticos" para sustentar los aranceles impuestos por Washington, ante los que ha anunciado "acciones" para "apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas". Entre esos argumentos de la Administración de Donald Trump, además del juicio a Bolsonaro, se encuentran también las medidas de Brasilia y las decisiones del Supremo que responsabilizan a las plataformas de redes sociales por el contenido ilegal que puedan llegar a publicar sus usuarios y obligan a la retirada de publicaciones con discursos de odio, noticias falsas, mensajes antidemocráticos, o que inciten al suicidio, por ejemplo. Ante ello, el mandatario brasileño ha subrayado que "en Brasil, la ley es para todos los ciudadanos y todas las empresas" y "no es diferente para las plataformas digitales". "La sociedad brasileña rechaza los contenidos de odio, racismo, pornografía infantil, estafas, fraudes, discursos contra los Derechos Humanos y la democracia", ha destacado. Las declaraciones de Lula y del STF han llegado horas después de que la Administración Trump haya anunciado sanciones contra el juez De Moraes, asegurando que "ha utilizado su cargo para autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha manifestado que el magistrado "se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas" y ha considerado que "es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro". La nueva medida ha llegado pocos días después de que el Departamento de Estado revocara el visado del juez y de sus familiares directos por la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender su inocencia.